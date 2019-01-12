17-летний уроженец Узбекистана угнал автомобиль в Первоуральске
Сегодня, 08:00ОбществоФото: maxpixel.net
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17-летний уроженец Узбекистана, воспользовавшись тем, что хозяин автомобиля марки Opel оставил ключи в замке зажигания, угнал машину. Преступник был задержан по горячим следам.
Вечером 6 января 26-летний житель Первоуральска оставил автомобиль марки Opel с ключами в замке зажигания у дома на улице Ватутина, 65а. В этот момент мимо проходил 17-летний уроженец Узбекистана. Молодой человек воспользовался ситуацией и угнал машину.
У дома на улице Чкалова, 21/2 угонщик согласился подвезти мужчину и женщину. Однако у дома №19 на улице Чкалова злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Сотрудники отдела дознания ОМВД России по Первоуральску проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Решается вопрос о мере пресечения для молодого человека, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.
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