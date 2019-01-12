17-летний уроженец Узбекистана угнал автомобиль в Первоуральске

Вечером 6 января 26-летний житель Первоуральска оставил автомобиль марки Opel с ключами в замке зажигания у дома на улице Ватутина, 65а. В этот момент мимо проходил 17-летний уроженец Узбекистана. Молодой человек воспользовался ситуацией и угнал машину.

У дома на улице Чкалова, 21/2 угонщик согласился подвезти мужчину и женщину. Однако у дома №19 на улице Чкалова злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД.