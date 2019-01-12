Лишение свободы грозит двум екатеринбуржцам за фиктивную регистрацию иностранцев
Два жителя Екатеринбурга предстанут перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
Установлено, что 15 августа 60-летний владелец квартиры на улице Летчиков, 15б в Екатеринбурге зарегистрировал на территории своей жилплощади 62 иностранца. Другой 49-летний житель квартиры на улице Щербакова, 47 в Екатеринбурге в период с 19 сентября по 24 октября 2018 года зарегистрировал в своем помещении 173 мигранта, воспользовавшись услугами многофункционального центра.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до трех лет. Нарушителям выбрана мера пресечения в виде обязательной явки.
Владельцы квартир свою вину полностью признали и рассказали, что получали по 100 рублей за предоставление данной услуги, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.
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