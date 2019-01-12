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Лишение свободы грозит двум екатеринбуржцам за фиктивную регистрацию иностранцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лишение свободы грозит двум екатеринбуржцам за фиктивную регистрацию иностранцев

Сегодня, 08:30ОбществоФото: maxpixel.net
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