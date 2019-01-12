Лишение свободы грозит двум екатеринбуржцам за фиктивную регистрацию иностранцев

Установлено, что 15 августа 60-летний владелец квартиры на улице Летчиков, 15б в Екатеринбурге зарегистрировал на территории своей жилплощади 62 иностранца. Другой 49-летний житель квартиры на улице Щербакова, 47 в Екатеринбурге в период с 19 сентября по 24 октября 2018 года зарегистрировал в своем помещении 173 мигранта, воспользовавшись услугами многофункционального центра.