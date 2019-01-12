Мэр Нижнего Тагила поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Сегодня, 10:00ОбществоФото: TagilCity.ru
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.
12 января в Российской Федерации празднуют День работников прокуратуры. Глава Нижнего Тагила поздравил сотрудников и ветеранов ведомства на торжественном собрании в Ленинской прокуратуре.
Пинаев поблагодарил прокурорский корпус за заслуги и пожелал присутствующим крепкого здоровья, профессионального роста, семейного счастья и благополучия, сообщает пресс-служба администрации города.
Прокуратура играет ключевую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защите прав и свобод, данных россиянам Конституцией страны, заявил мэр Нижнего Тагила.
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