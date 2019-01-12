Начальник ОМВД №5 по Екатеринбургу Александр Дмитриев покинул свой пост
Сегодня, 16:18ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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Начальник ОМВД №5 по Екатеринбургу Александр Дмитриев покинул свой пост. Он ушел на муниципальную службу, согласившись на предложение горадминистрации.
Сюжеты: Екатеринбург
Дмитриев принял предложение представителей горадминистрации и оставил должность начальника отдела №5 МВД.
На данный момент и. о. начальника стал бывший заместитель Дмитриева Евгений Трошин, информируют «Вечерние ведомости».
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