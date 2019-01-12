Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн покинул свой пост
Сегодня, 10:30ОбществоФото: Свердловский госпиталь для ветеранов
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11 января начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн Роберт Соловьев покинул свою должность.
Сюжеты: Екатеринбург
В пятницу Роберт Соловьев попрощался с коллективом госпиталя, сказав, что жалеет, что не успел исполнить все, что задумал.
В пресс-службе медучреждения рассказали, что имя того, кто займет должность неизвестно, пока обязанности начальника госпиталя исполняет начмед Валентина Ямпольская.
В декабре 2018 года Роберта Соловьева должны были уволить, однако он спешно ушел на больничный, пишет URA.RU.
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