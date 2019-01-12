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Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн покинул свой пост
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн покинул свой пост

Сегодня, 10:30ОбществоФото: Свердловский госпиталь для ветеранов
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