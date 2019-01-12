Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн покинул свой пост

В пятницу Роберт Соловьев попрощался с коллективом госпиталя, сказав, что жалеет, что не успел исполнить все, что задумал.

В пресс-службе медучреждения рассказали, что имя того, кто займет должность неизвестно, пока обязанности начальника госпиталя исполняет начмед Валентина Ямпольская.