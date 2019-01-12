Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
«Россети» завершают строительство подстанции в Краснодарском крае
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Photo 2019 01 11 19 36 31

«Россети» завершают строительство подстанции в Краснодарском крае

Сегодня, 12:54Общество
Читайте
также
Компенсация за отдых в России: нужна ли она и как ее получить жителям Нижнего Тагила?
Мониторинг, новые камеры и парковки: нововведения в сфере дорог Свердловской области
11 новых законов: что ожидает жителей России с января 2019 года?