«Россети» завершают строительство подстанции в Краснодарском крае

Ливинский рассказал, что строительство объекта велось в ускоренном режиме ввиду ее особой важности для энергообеспечения таманского полуострова, развития инфраструктуры и и энергоснабжения транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста.

Строительство этого объекта энергоснабжения реализовалось в контексте федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» и проекта «Создание сухогрузного района морского порта «Тамань», рассказали “Новые известия”.

Благодаря построенной подстанции, которая способна генерировать 432 МВА и ЛЭП длиной 188 км получится в наибольшей степени раскрыть экономический потенциал региона и в целом добиться еще большей стабильности энергетического обеспечения Кубани.

В строительстве объекта было задействовано в основном оборудование российского производства. Управление оборудованием и системами подстанции во многом возложено на автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП), которая способна принимать и анализировать свыше 6,5 тысяч входящих сигналов. Диспетчер, находящийся на автоматизированном рабочем месте, реализует телеуправление и переключение оборудования на объекте.

Во время пребывания на подстанции, Ливинский провел видеоселекторное совещание с главами филиалов «Кубаньэнерго». В ходе мероприятия обсуждалось текущее положение дел на фоне работ электросетевого комплекса «Россетей» в Краснодарском крае и Адыгее.