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Свердловские волонтеры-медики вошли в топ-5 по количеству мероприятий
Сюжеты:
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Свердловские волонтеры-медики вошли в топ-5 по количеству мероприятий

Сегодня, 19:15ОбществоФото: пресс-служба ВОД «Волонтёры-медики»
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