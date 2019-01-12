Свердловские волонтеры-медики вошли в топ-5 по количеству мероприятий
Сегодня, 19:15ОбществоФото: пресс-служба ВОД «Волонтёры-медики»
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Свердловские волонтёры-медики вошли в пятерку регионов страны, организовавших наибольшее количество мероприятий. За 2018 год добровольцы провели 4,5 тысячи мероприятий в сфере здравоохранения.
В пятерку регионов также вошли Приморский край, Смоленская область, Севастополь, республика Мордовия.
Всероссийское движение «Волонтёры-медики» смогло войти в пятерку организаций России по проведению наибольшего количества профилактический событий, информирует «Областная газета».
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