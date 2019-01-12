Жители Свердловской области выберут объекты для благоустройства на 2020 год

В 2019 году планируется проведения голосования, в котором жители Свердловской области смогут выбрать объекты, требующие, по их мнению, реконструкции. Работы по благоустройству будут организованы в 2020 году.

В настоящий момент от муниципалитетов поступили заявки на реконструкцию в 2019 году 235 дворовых и 109 общественных территорий. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной среды.