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Жители Свердловской области выберут объекты для благоустройства на 2020 год
Сюжеты:
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Tractors fleet loaders excavators technique 1390927

Жители Свердловской области выберут объекты для благоустройства на 2020 год

Сегодня, 09:30ОбществоФото: maxpixel.net
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