Жители Свердловской области выберут объекты для благоустройства на 2020 год
Сегодня, 09:30ОбществоФото: maxpixel.net
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Объекты, требующие реконструкции, будут выбраны жителями Свердловской области. Планируется проведение голосования в 2019 году.
В 2019 году планируется проведения голосования, в котором жители Свердловской области смогут выбрать объекты, требующие, по их мнению, реконструкции. Работы по благоустройству будут организованы в 2020 году.
В настоящий момент от муниципалитетов поступили заявки на реконструкцию в 2019 году 235 дворовых и 109 общественных территорий. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной среды.
Целью национального проекта 2019 года «Жилье и городская среда» будет увеличение количества благоустроенных домов, информирует «Областная газета».
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