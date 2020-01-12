Минпросвещения запустило портал с вакансиями для педагогов «Земский учитель»

Сейчас на ресурсе предлагается больше 3,5 тысяч вакансий в 2,5 тысячах школ. Они располагаются в селах, поселках и городах, где население не превышает 50 тысяч человек.

Заявки от кандидатов на вакансии принимаются до 15 апреля, но регионы имеют право поменять этот срок. На каждую должность проводится конкурс, победитель которого получит единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей. В Дальневосточном федеральном округе сумма составит два миллиона рублей. Взамен участнику программы нужно отработать в сельской школе не меньше пяти лет, при этом нагрузка должна быть от 18 часов в неделю.