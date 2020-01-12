В Екатеринбурге работает Центр реабилитации домашних крыс-отказников

К сожалению, ненужные подарки выбрасывают. Клетки с животными зачастую находят в подъезде, возле мусорных баков и даже на улице. Декоративная крыса не способна выжить при минусовой температуре и «прибиться» к своим диким сородичам. Ее ждет гибель на улице, рассказывают волонтёры группе «Екатеринбург» Вконтакте.

В центр крысы поступают не только от их хозяев, которым они оказались не нужны, но и с улиц.

В своей группе Вконтакте «Крыскино логово. Крысы Екатеринбург» владельцы центра дают рекомендации по поводу того, что нужно делать, если на улице был найден грызун. Кроме того, желающим обзавестись домашним питомцем, предлагают забрать из центра крыс для содержания или для временной передержки. В частности, передача животных осуществляется только совершеннолетним лицам, способным обеспечивать должный уход животным.

Каждый попавший в центр грызун проходит осмотр ветеринара и лечение при необходимости.