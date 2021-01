Куйвашев поручил обеспечить помощью пострадавших при пожаре в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить пострадавших и родственников погибших необходимой помощью.

Временно исполняющей полномочия мэра Екатеринбурга Алексей Орлов должен обеспечить нуждающихся пострадавших жильем из маневренного фонда. Также Куйвашев также выразил соболезнования родным погибших жителей. По данным МЧС в пункте временного размещения на базе гимназии №176 находятся 52 человека, остальные возвращаются в квартиры. На место происшествия приехал Алексей Орлов. Он отметил, что люди обеспечены горячим питанием. Дом от отопления не отключали, обесточен только подъезд, в котором произошел пожар, пишет Е1. По его словам, семья из квартиры, в которой случился очаг возгорания, по предварительным данным, была неблагополучная. На верхние этажи в свои квартиры люди уже начали возвращаться. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим,пояснил Орлов. Напомним, пожар произошел ночью 12 января в Екатеринбурге на улице Рассветная,7. На данный момент насчитывается восемь погибших, один из них ребенок. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

