Министр объяснил причины массовой гибели людей во время пожара в Екатеринбурге

Министр объяснил причины массовой гибели людей во время пожара в Екатеринбурге

Сегодня, 11:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил, по какой причине задымление в горевшем доме на улице Рассветная, 7 в Екатеринбурге оказалось смертельным для восьми человек.

Недоумение по поводу гибели людей, проживающих на других этажах, не рядом с очагом возгорания, выразил журналист Максим Путинцев на своей странице в Facebook.

На его пост отреагировал Николай Смирнов.

Система дымоудаления (предусмотрена, — прим. ред.) только в домах выше 9 этажей, прокомментировал пост чиновник.

Напомним, пожар случился ночью 12 января. В результате погибли восемь человек, включая ребенка. Из дома эвакуированы 90 человек. В пункте временного содержания, организованного на базе гимназии № 176, находятся 52 человека. Остальные вернулись в свои дома. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился оказать нуждающимся помощь. Отмечается, что очаг пожара расположился в квартире на втором этаже. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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