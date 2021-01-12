Министр объяснил причины массовой гибели людей во время пожара в Екатеринбурге

Напомним, пожар случился ночью 12 января. В результате погибли восемь человек, включая ребенка. Из дома эвакуированы 90 человек. В пункте временного содержания, организованного на базе гимназии № 176, находятся 52 человека. Остальные вернулись в свои дома. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился оказать нуждающимся помощь. Отмечается, что очаг пожара расположился в квартире на втором этаже. По факту пожара возбуждено уголовное дело.