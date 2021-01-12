Муж погибшей в пожаре на ЖБИ свердловчанки объяснил, почему она не пыталась спастись

Напомним, что девушка во время пожара просила помощи в Twitter. Позднее ее вместе с дочерью нашли на лестничной клетке. В МЧС пояснили, что женщина повела себя неправильно. Она не стала дожидаться спасателей, а вышла в задымленную секцию подъезда. Когда спасатели прибыли на место, мать и дочь были еще живы. Однако спасти их не удалось.