Муж погибшей в пожаре на ЖБИ свердловчанки объяснил, почему она не пыталась спастись

Муж погибшей в пожаре на ЖБИ свердловчанки объяснил, почему она не пыталась спастись

Сегодня, 18:59ОбществоPhoto: личная страница Натальи Беловой во Вконтакте
Муж погибшей во время пожара в Екатеринбурге на улице Рассветная, 7 женщины объяснил, по какой причине она не пыталась спастись и просила помощи в Twitter.

Он рассказал, что дым шел через окно на балконе и не было способа спасти его супругу и дочь.

Так что те, кто говорит: «Идите на балкон и дышите», конечно же, ошибаются,цитирует мужчину телеграм-канал Mash.

Как пишет E1 со ссылкой на родственницу погибшей, женщину и девочку могут похоронить в Рязани, где проживает ее мама. Погибшая приехала в Екатеринбург к мужу. Других родственников у нее здесь нет.

Напомним, что девушка во время пожара просила помощи в Twitter. Позднее ее вместе с дочерью нашли на лестничной клетке. В МЧС пояснили, что женщина повела себя неправильно. Она не стала дожидаться спасателей, а вышла в задымленную секцию подъезда. Когда спасатели прибыли на место, мать и дочь были еще живы. Однако спасти их не удалось.

Пожар на улице Рассветная начался ночью 12 января. Загорелась квартира на втором этаже. В результате в доме погибли восемь человек — жильцы пятого, второго и девятого этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с огнем, повлекшее смерть двух и более человек».

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