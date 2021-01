«Парализованные» трамваи и 40-градусные морозы. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 12 января.

12 января в Екатеринбурге ночью при пожаре на улице Рассветная, 7 погибли восемь человек. Также из здания были эвакуированы 90 жителей. Предварительно, очаг возгорания находился на втором этаже девятиэтажки, там были найдены многочисленные окурки и горелки. Жители отмечают, что в квартире проживал хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, он был часто пьян. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Проживающую на последнем этаже женщину и ее 7-летнюю дочь спасти не удалось, хотя они были живы, когда их обнаружили. На место пожара выезжал временно исполняющей полномочия мэра Екатеринбурга Алексей Орлов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его ответственным за обеспечение нуждающихся пострадавших жильем из маневренного фонда. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил, что система дымоудаления предусмотрена только в домах выше девяти этажей. Из-за этого погибло столько людей. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек Сегодня около 8.00 в Нижнем Тагиле вышел из строя трансформатор на улице Челюскинцев. Он обеспечивает трамвайные линии электроэнергией. В результате этого встали трамваи на Гальянке, улице Фрунзе и проспекте Ленина. Частично электроснабжение было восстановлено около 12.00. Однако трамваи маршрутов № 3, № 12 и № 15 не ходили до вечера. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егору Копысову устранить эту нештатную ситуацию. Владислав Пинаев поручил устранить нештатную ситуацию с остановкой трамваев В Свердловской области из-за 40-градусных морозов 13 января объявлено экстренное предупреждение. Местами столбик термометров в регионе опустится до -42 градусов. В Нижнем Тагиле морозы до -30 градусов продлятся до конца недели. В связи с этим учащимся школ и воспитанникам детских садов можно не посещать учебные заведения. В Тагиле из-за морозов школьники и воспитанники детсадов могут не посещать учреждения В Нижнем Тагиле за сутки произошли два пожара. В гаражном кооперативе «Кирпичный» на улице Полюсная отец с сыном решили затопить печь в помещении. Из-за этого загорелось перекрытие в районе печной трубы. Сначала мужчины пытались сами потушить пожар, но безуспешно. В результате на площади 50 квадратных метров сгорели два автомобиля: Hyundai Sonata и «ВАЗ-2107». Еще один пожар произошел около 14.00 на улице Керамиков. Родственница хозяев оставила без присмотра затопленную печь в бане. Площадь пожара составила 112 квадратных метров, при этом баня сгорела полностью и повреждена часть дома. «Затопила баню и ушла»: в Нижнем Тагиле сгорела баня и часть дома

