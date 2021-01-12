«Парализованные» трамваи и 40-градусные морозы. Итоги дня в Свердловской области

12 января в Екатеринбурге ночью при пожаре на улице Рассветная, 7 погибли восемь человек. Также из здания были эвакуированы 90 жителей. Предварительно, очаг возгорания находился на втором этаже девятиэтажки, там были найдены многочисленные окурки и горелки. Жители отмечают, что в квартире проживал хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, он был часто пьян. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Проживающую на последнем этаже женщину и ее 7-летнюю дочь спасти не удалось, хотя они были живы, когда их обнаружили. На место пожара выезжал временно исполняющей полномочия мэра Екатеринбурга Алексей Орлов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его ответственным за обеспечение нуждающихся пострадавших жильем из маневренного фонда. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил, что система дымоудаления предусмотрена только в домах выше девяти этажей. Из-за этого погибло столько людей.