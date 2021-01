Сыграл на бирже: телефонные аферисты ограбили екатеринбуржца на семь миллионов рублей

Жителя Екатеринбурга мошенники обманули на семь миллионов рублей, предложив сыграть на бирже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В полицию с заявлением обратился 36-летний местный житель. По его словам, неизвестные выманили у него семь миллионов рублей. Потерпевший пояснил, что познакомился в соцсети с девушкой. Она предложила заработать на бирже. Мужчину заинтересовало «выгодное» предложение. Затем мошенники под видом представителей трейдинговой организации предложили внести деньги на фондовую площадку. Они обещали быстрое получение высокого дохода и говорили, что мужчина сможет «вывести» дивиденды и средства со счета в любой момент. Затем потерпевшему звонили «консультанты» и давали инструкции по перечислению денег. В общей сложности мужчина внес на счет семь миллионов рублей. Однако когда он захотел вывести деньги с личного аккаунта, то не смог этого сделать. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По этому факту Следственным управлением УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ). Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц и обстоятельства происшествия. Напомним, таксиста и его супругу из Нижнего Тагила мошенники обманули на 10 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле мошенники обманули таксиста и его жену на 10 тысяч рублей

