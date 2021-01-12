Сыграл на бирже: телефонные аферисты ограбили екатеринбуржца на семь миллионов рублей

Сыграл на бирже: телефонные аферисты ограбили екатеринбуржца на семь миллионов рублей

Сегодня, 15:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жителя Екатеринбурга мошенники обманули на семь миллионов рублей, предложив сыграть на бирже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В полицию с заявлением обратился 36-летний местный житель. По его словам, неизвестные выманили у него семь миллионов рублей.

Потерпевший пояснил, что познакомился в соцсети с девушкой. Она предложила заработать на бирже. Мужчину заинтересовало «выгодное» предложение.

Затем мошенники под видом представителей трейдинговой организации предложили внести деньги на фондовую площадку. Они обещали быстрое получение высокого дохода и говорили, что мужчина сможет «вывести» дивиденды и средства со счета в любой момент.

Затем потерпевшему звонили «консультанты» и давали инструкции по перечислению денег. В общей сложности мужчина внес на счет семь миллионов рублей. Однако когда он захотел вывести деньги с личного аккаунта, то не смог этого сделать. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По этому факту Следственным управлением УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ). Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц и обстоятельства происшествия.

Напомним, таксиста и его супругу из Нижнего Тагила мошенники обманули на 10 тысяч рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
деньгикражателефонные мошенникибиржаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы