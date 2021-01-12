Сыграл на бирже: телефонные аферисты ограбили екатеринбуржца на семь миллионов рублей

Затем потерпевшему звонили «консультанты» и давали инструкции по перечислению денег. В общей сложности мужчина внес на счет семь миллионов рублей. Однако когда он захотел вывести деньги с личного аккаунта, то не смог этого сделать. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.