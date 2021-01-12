Учитель из Нижнего Тагила стала призером всероссийского фестиваля педагогических идей

Учитель из Нижнего Тагила стала призером всероссийского фестиваля педагогических идей

Сегодня, 20:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Учитель начальных классов тагильской школы № 100 Ирина Петрухина стала финалисткой второго всероссийского фестиваля педагогических идей и инноваций в области образования.

Ирина Петрухина заняла второе место в номинации «Лучший классный руководитель». Конкурс проходил в Москве с 5 по 8 января.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с директором школы Язовских Дмитрием и узнала, что учебное заведение регулярно получает рассылку на электронную почту о проведении конкурсов разных уровней. После Язовских распределяет их по направлениям.

В результате она решила принять участие в конкурсе и направила материалы. Сейчас это все дистанционно проходит, поэтому сложностей не возникло. Когда она прошла в следующий этап соревнования, поздравили всем коллективом,рассказал Дмитрий Язовских.

Когда в школе узнали, что второй этап будет проходить очно и нужно поехать в Москву, от возможности решили не отказываться. Часть расходов учитель взяла на себя, а часть компенсировала школа.

Когда она поехала, других мыслей, кроме как поддержать, не было. Когда она заняла второе место, это стало большой радостью для всей школы,в завершении отметил Дмитрий Язовских.

Photo:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, в начале декабря стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал приказ о награждении премией 17 работников в сфере образования.

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