В Хабаровском крае перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

Общество с ограниченной ответственностью «Дальвостокстрой» добровольно согласилось пойти на примирение с властями Хабаровска и остановить судебную тяжбу. Застройщика убедили доводы врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Последний считает недопустимым застраивать парк «Динамо» в Хабаровске.

VI Арбитражный апелляционный суд во вторник, 12 января, свернул производство. Некоторое время назад по итогам тендера землю с двумя разрушенными бараками недалеко от парка «Динамо» отдали компании «Дальвостокстрой». Застройщик успел расселить жильцов и снести ветхие строения. Первоначально на данной территории собирались возвести гостиницу. Позже «Дальвостокстрой» посчитал, что этот проект будет нерентабельным. Он отказался от него в пользу строительства жилого дома. Об этом пишет prokhab.ru. Решение застройщика возмутило общественников и парламентариев хабаровской думы от партии ЛДПР. «Дальвостокстрой» подал иск в арбитражный суд. Решить проблему удалось только Михаилу Дегтяреву. Политик приказал властям Хабаровска прийти со строительной компанией к соглашению. Правительство должно убедить инвесторов проекта отказаться от искового требования. Врио губернатора уверяет, что краевые власти пойдут навстречу бизнесу в вопросе возведения жилых домов, но уже на другой территории. Вопрос с застройкой в Хабаровском крае звучал на прямой линии главы региона с местным населением. Врио губернатора на стороне обычных граждан. Михаил Дегтярев назвал возведение жилых домов на территории «Динамо» недопустимым. Врио губернатора подчеркнул, что конфискация земли у строительной компании, вложившей в расселение бараков сотни миллионов рублей, не предоставив ничего взамен, является ударом по бизнесу всего Хабаровского края.

