В Нижнем Тагиле 12 января в 11.52 была восстановлена подача напряжения в контактную сеть трамваев в центре города.

Сейчас вагоны, которые стояли с начала девятого утра, расставляются в график, сообщает пресс-служба МУП «Тагильский трамвай». С утра трамваи из-за проблем с электроснабжением работали нестабильно во всех районах города. Напомним, ранее очевидцы сообщили как минимум о десятке стоящих трамваев в центре города. На карте сайта «Тагильский трамвай» можно было увидеть 24 стоящих трамвая в разных районах города. В Нижнем Тагиле в 30-градусный мороз в центре города и на Вые встали трамваи

