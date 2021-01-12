В Нижнем Тагиле мошенники обманули таксиста и его жену на 10 тысяч рублей

Мужчина связался с водителем и сообщил, что готов оплатить поездку, но на банковскую карту. Сам водитель не использует банковские услуги, а потому он назвал данные супруги и ее сотовый телефон. Далее клиент связался с девушкой и сказал, что нужно сообщить код из смс сообщения, чтобы зачислить средства. После всех манипуляций звонивший сказал, что оплата не прошла. Далее он попросил назвать данные родственника.