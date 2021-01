В Нижнем Тагиле мошенники обманули таксиста и его жену на 10 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле мошенники обманули таксиста и его супругу. В результате семья лишилась более 10 тысяч рублей.

В полицию с заявлением обратилась 22-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее супруг является таксистом. Он вышел на смену утром, а днем получил заказ на поездку до Екатеринбурга. Оформил его клиент через интернет. Мужчина связался с водителем и сообщил, что готов оплатить поездку, но на банковскую карту. Сам водитель не использует банковские услуги, а потому он назвал данные супруги и ее сотовый телефон. Далее клиент связался с девушкой и сказал, что нужно сообщить код из смс сообщения, чтобы зачислить средства. После всех манипуляций звонивший сказал, что оплата не прошла. Далее он попросил назвать данные родственника. Девушка сообщила данные матери и предупредила ее, что нужно будет выполнить некоторые действия. Результатом стало то, что с карт обеих женщин, были сняты средства на общую сумму более 10 тысяч рублей. В полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Напомним, в начале декабря 2020 года в полицию обратилась жительница Пригородного района. Она сообщила, что перевела телефонным мошенникам 350 тысяч рублей. Она добавила, что оформила кредиты. Действовали злоумышленники по стандартной схеме. Они позвонили девушке и сообщили о переводе с ее счета. Чтобы защитить средства, мошенники попросили назвать все данные, чтобы исключить доступ посторонних к карте.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter