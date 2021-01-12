В Тагиле из-за морозов школьники и воспитанники детсадов могут не посещать учреждения

Учащимся с первого по четвертый классы разрешается не посещать школы при температуре воздуха -25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее четырех метров в секунду) и -28 градусов без ветра. Ученики с пятого по девятый классы могут не ходить в школу, если температура воздуха составляет -28 градусов с ветром и -30 градусов без ветра. Школьники 10-х и 11-х классов могут остаться дома при температуре воздуха -30 градусов с ветром и -32 градуса без ветра.