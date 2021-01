В Тагиле из-за морозов школьники и воспитанники детсадов могут не посещать учреждения

В связи с морозами в Нижнем Тагиле школьники и воспитанники детских садов могут не посещать учебные учреждения.

Согласно приказа Министерства образования Свердловской области № 4-ОД «Об организации образовательного процесса в зимний период» при морозах учебный процесс приостанавливают. Учащимся с первого по четвертый классы разрешается не посещать школы при температуре воздуха -25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее четырех метров в секунду) и -28 градусов без ветра. Ученики с пятого по девятый классы могут не ходить в школу, если температура воздуха составляет -28 градусов с ветром и -30 градусов без ветра. Школьники 10-х и 11-х классов могут остаться дома при температуре воздуха -30 градусов с ветром и -32 градуса без ветра. Со всеми пришедшими в школу учащимися занятия будут проводиться. В Нижнем Тагиле, по словам родителей, в детских садах МАДОУ «Радость» и МАДОУ «Детство» в связи с морозами можно без справки пропустить один-три дня посещения учреждения. Напомним, в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют холода до -30 градусов до конца недели. В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы продержатся до конца недели

