За новогодние праздники в Свердловской области вывезено около 34 тысяч тонн мусора

По информации, предоставленной операторами по обращению с ТКО, объем мусора, вывезенного из Екатеринбурга составил 22,3 тысячи тонн. Из муниципалитетов Западного административно-производственного объединения вывезено 4,6 тысячи тонн, а в северной части региона — семь тысяч тонн.
Всего сбором и транспортировкой мусора на полигоны занимались 630 единиц техники.
В течение всех новогодних праздников за контейнерными площадками и чистотой городов во время массового пребывания свердловчан дома контроль осуществлялся непрерывно. Сбоев и нарушений в работе региональных операторов за данный период не выявлено.