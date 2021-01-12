За новогодние праздники в Свердловской области вывезено около 34 тысяч тонн мусора

За новогодние праздники в Свердловской области вывезено около 34 тысяч тонн мусора

Сегодня, 18:28ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Из городов Свердловской области с 1 по 10 января 2021 года было вывезено 33,9 тысячи тонн твердых коммунальных отходов на полигоны, сообщает министерство ЖКХ региона.

По информации, предоставленной операторами по обращению с ТКО, объем мусора, вывезенного из Екатеринбурга составил 22,3 тысячи тонн. Из муниципалитетов Западного административно-производственного объединения вывезено 4,6 тысячи тонн, а в северной части региона — семь тысяч тонн.

Всего сбором и транспортировкой мусора на полигоны занимались 630 единиц техники.

В течение всех новогодних праздников за контейнерными площадками и чистотой городов во время массового пребывания свердловчан дома контроль осуществлялся непрерывно. Сбоев и нарушений в работе региональных операторов за данный период не выявлено.

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