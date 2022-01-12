Администрация Алапаевска получила 17 предписаний за плохую очистку дорог от снега

По итогу проверок в отношении собственников дорог, должностных и юридических лиц было составлено 25 административных материалов из-за содержание улично-дорожной сети на «дохлую тройку» и еще 10 — за невыполнение предписаний полиции. Но даже в наступившем году ситуация меняется мало. С 1 января в администрацию направлено еще 17 предписаний, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.