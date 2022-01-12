Десятки тагильчан получили протоколы за отсутствие масок в новогодние каникулы

Десятки тагильчан получили протоколы за отсутствие масок в новогодние каникулы
Десятки тагильчан получили протоколы за отсутствие масок в новогодние каникулы
Сегодня, 18:54ОбществоФото: 1MI
Во время новогодних каникул в Нижнем Тагиле полицейскими был составлен 71 протокол в отношении нарушителей масочного режима. Их ждет штраф до 30 тысяч рублей или предупреждение.

Чаще всего люди не соблюдали масочный режим в транспорте и торговых центрах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Не все тагильчане согласны с протоколами. Один из жителей города попался полицейским 9 января. Он заходил в торговый центр и замешкался в поисках маски. Полицейские засняли, как мужчина заходит в ТЦ без маски и остановили его, пишет ИА «Все Новости».

Мужчина рассказал, что его отвели в патрульную машину, где два часа составляли протокол. Горожанин уверен, что нарушены его права и снимать на камеру его не имели права. Теперь он намерен обжаловать приговор.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что сотрудники полиции имеют право делать фото и снимать видео правонарушения, в том числе и на личные гаджеты. При этом должен соблюдаться закон «О персональных данных».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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