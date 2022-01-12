Крещенскую купель в Нижнем Тагиле оборудуют уже к выходным

Крещенскую купель в Нижнем Тагиле оборудуют уже к выходным
Крещенскую купель в Нижнем Тагиле оборудуют уже к выходным
Сегодня, 12:19ОбществоФото: 1МI
В Нижнем Тагиле начались приготовления к православному празднику — Крещение Господне. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в администрации города.

Праздник Крещение Господне — один из самых почитаемых у православных христиан. Отмечают его в ночь с 18 на 19 января, предварительно обустроив на водоемах проруби- иордани. Именуют их так по библейскому названию реки Иордань, в которой крестился Иисус Христос. Поэтому вода, в которой совершается Таинство омовения, считается священной.

Фото:Максим БОТАЛОВ1МI

Окунувшись в купели с головой три раза и перекрестившись можно очиститься от скверны и получить отпущение грехов, говорят церковнослужители. Но для этого следует еще и отстоять службу в храме. Ибо только молитва способна очищать разум и изгонять бесов, если таковые в тело проникли.

Важность ритуала понимают и в администрации Нижнего Тагила. Поэтому каждый год приготовлениям к празднику уделяют много внимания. По сообщению пресс-службы мэрии, в этом году крещенскую купель обустроят в период с 13 по 14 января. Все необходимые материалы и оборудование для этого есть.

Как и в прошлом году, иордань организуют у клуба моржей, напротив дома № 1 на проспекте Мира. Около нее поставят две теплые палатки, а также проведут освещение. Купание в ледяной воде начнется 19 января в 9.00 и продолжится до 18.00.

Уже традиционно первую палатку мы поставим в двадцать два часа накануне крещения, вторую — рано утром девятнадцатого января,сообщил директор МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Коперкин.

У полыньи будут дежурить пять спасателей и два водолаза. Компанию им составят волонтеры и медики. Безопасность и правопорядок обеспечит охрана и группы быстрого реагирования правоохранительных органов.

Предусмотрено все: от расчистки и подсыпки подходов к иордани до взятия проб воды и установки ограждений, предотвращающих массовый выход на лед. Надеюсь, что все пройдет в штатном режиме без каких-либо эксцессов, сказал на совещании заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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