Медики уральского онкодиспансера просят Куйвашева не увольнять главврача

В письме свердловчане указали, что с того момента, как Елишев был назначен на должность, онкоцентр сильно изменился в лучшую сторону. Туда было закуплено новое оборудование и технологии.
Медики отметили, что в учреждении открылись новые технологические центры диагностики и терапии, также поликлиника начала функционировать в две смены, устроились работать доброжелательные администраторы, а учреждение несколько раз награждали. Врачи назвали главврача «флагманом», сообщает Znak.
Напомним, 12 января стало известно, что официально уволен главный врач областного онкологического диспансера Владимир Елишев. Пост он покинул по собственному желанию.