О панике родителей из-за «минирования» рассказали учителя екатеринбургских школ

По словам одного из директоров школ, в тексте письма были угрозы, что неизвестный ненавидит школу. Письмо пришло со странного адреса, а всех учеников и педагогов отправили по домам. Педагоги отреагировали спокойно, но среди родителей началась паника, они требовали вернуть все вещи, оставшиеся в школе, пишет Е1 со ссылкой на одного из педагогов.
Еще один педагог рассказал, что сначала дети спокойно разошлись по домам. Однако даже тех, кто учится в другую смену, родители не хотят отправлять на уроки, так как боятся.
Напомним, утро в Екатеринбурге началось с массовой эвакуации школ из -за анонимного сообщения о минировании. Все ученики были отпущены домой.