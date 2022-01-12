Указания школам по безопасной эвакуации дали в свердловском министерстве образования

Биктуганов уточнил, что с педагогами и другими сотрудниками образовательных учреждений регулярно проводятся инструктажи, как правильно действовать в подобных ситуациях. После поступления сообщения дети выводятся на улицу. Педагоги следят, чтобы все были одеты. При этом после эвакуации дети отправляются домой, а педагоги должны убедиться, что ребенок дошел.