Видео в TikTok, дистант, паника: что известно о лжеминированиях школ в Екатеринбурге

В общей сложности эвакуация коснулась 151 заведения. На данный момент стражи порядка и специалисты «Урал-Вымпел» все еще ищут опасные предметы в школах столицы Урала. Расследованием начало заниматься свердловское управление ФСБ. Там прокомментировали, что ложные угрозы приходят с измененных IP-адресов. При этом каждое сообщение проверяют специалисты ФСБ и МВД.
Екатеринбургские учителя рассказали, что после сообщений о минированиях в родительских чатах началась паника. Граждане опасаются отпускать детей на занятия, также они требуют вернуть все вещи, которые остались в заведениях. Родители переживают за здоровье детей, так как появилась информация, якобы тот, кто рассылал сообщения, ненавидит школы.
Мэр города Алексей Орлов высказал предположение, что сообщения, поступавшие с трех часов ночи, могли прийти из-за рубежа. Он также отметил, что подобные атаки — не редкость для Урала. По словам Орлова, во всем замешаны деструктивные силы, раскачивающие ситуацию из ближнего зарубежья. Мэр заверил, что власти города будут разбираться в ситуации.
Позже родительские чаты всколыхнула другая информация: из-за массовой эвакуации школьники переводятся на дистанционное обучение с 12 по 15 января. Однако эти данные были опровергнуты в мэрии Екатеринбурга. Родители ссылались на приказ городского управления образования, но, как выяснилось, ничего такого не сообщалось и не подписывалось. Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию с массовым «минированием» на личный контроль.
В TikTok начали массово появляться видео о минирование, которые записывали екатеринбургские школьники. Один из юных участников событий даже снял репортаж с места событий. Он рассказал, что «случился трэш», рано утром все были выведены из школы, а само здание закрыто. Многие ребята порадовались, что уроки были отменены, поэтому можно отдохнуть дома.
Массовые «минирования» также отразились на детских садах Екатеринбурга. Там начали ограничивать доступ родителей. На данный момент остается неизвестным, является ли мера повсеместной, но руководители получили установку не пускать родителей и других взрослых в детские сады. Зайдя, они сразу же будут передавать детей воспитателям и уходить. Сделано это с целью предупредить угрозу реального минирования.