«Больница, доброжелательная к ребенку» появилась в г. Нижний Тагил
Детская городская поликлиника № 5 получила этот статус. В Свердловской области всего 9 медицинских учреждений подобного рода.
Статус был утвержден после проведения экспертной проверки. Специалисты проверили всю работу медицинского учреждения, опросили персонал поликлиники и молодых мам. В настоящее время в России остро стоит вопрос проблемы грудного вскармливания. Статус «Больница, доброжелательная к ребенку» подтверждает, что в нижнетагильской поликлинике возрождают культуру грудного вскармливания. Главной задачей персонала поликлиники является внедрение и развитие, так называемых, «Десяти принципов успешного грудного вскармливания». В соответствии с этими принципами сотрудники пятой детской владеют необходимыми навыками и знаниями. В поликлинике регулярно проводятся конференции, семинары и тренинги. Также организована группа поддержки грудного вскармливания, куда могут обратиться женщины после выписки из роддома за дополнительной консультацией. В учреждении созданы специально отведенные места для кормления грудью, сообщает управление здравоохранения.
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