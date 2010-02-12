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«Больница, доброжелательная к ребенку» появилась в г. Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Больница, доброжелательная к ребенку» появилась в г. Нижний Тагил

12 февраля 2010, 17:15ОбществоArtem
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