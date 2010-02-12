«Больница, доброжелательная к ребенку» появилась в г. Нижний Тагил

Статус был утвержден после проведения экспертной проверки. Специалисты проверили всю работу медицинского учреждения, опросили персонал поликлиники и молодых мам. В настоящее время в России остро стоит вопрос проблемы грудного вскармливания. Статус «Больница, доброжелательная к ребенку» подтверждает, что в нижнетагильской поликлинике возрождают культуру грудного вскармливания. Главной задачей персонала поликлиники является внедрение и развитие, так называемых, «Десяти принципов успешного грудного вскармливания». В соответствии с этими принципами сотрудники пятой детской владеют необходимыми навыками и знаниями. В поликлинике регулярно проводятся конференции, семинары и тренинги. Также организована группа поддержки грудного вскармливания, куда могут обратиться женщины после выписки из роддома за дополнительной консультацией. В учреждении созданы специально отведенные места для кормления грудью, сообщает управление здравоохранения.