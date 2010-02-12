Большинство работающих свердловчан недовольны местом своей работы
12 февраля 2010, 16:26ОбществоArtem
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Это итоги опроса, который провела рекрутинговая компания HeadHunter.
Было опрошено более 9 тысяч человек. Претензии есть у 70 процентов. Добавлю, что активнее всех ищут себе новую работу рекламщики, продавцы, транспортники и юристы, передаёт ЭМЕ
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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