Госавтоинспектор из г. Нижний Тагил наказан за порчу водительского удостоверения

И проверять права каждый раз после общения с инспектором. Если вдруг подозрительные метки появились, сообщайте об этом в ГАИ, запомнив данные остановившего вас инспектора или наряда ДПС. Свердловская Госавтоинспекция намерена бороться с такой порчей документов. Метки ставятся иголкой в пластиковой карточке, автолюбители уверяют, что это специальные знаки для других инспекторов о том, как вести себя с этим человеком, готов ли он на взятку, знает ли законодательство и так далее. По словам Анатолия Чернова, в прошлом году за такую порчу водительского удостоверения был наказан один тагильский госавтоинспектор. Еще несколько инспекторов наказано в Екатеринбурге.