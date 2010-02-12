Госавтоинспектор из г. Нижний Тагил наказан за порчу водительского удостоверения
12 февраля 2010, 17:37ОбществоArtem
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Всем водителям главный Госавтоинспектор г. Нижний Тагил Анатолий Чернов рекомендует внимательно посмотреть на свои пластиковые права и выяснить, нет ли на них специальных меток, оставленных инспекторами.
И проверять права каждый раз после общения с инспектором. Если вдруг подозрительные метки появились, сообщайте об этом в ГАИ, запомнив данные остановившего вас инспектора или наряда ДПС. Свердловская Госавтоинспекция намерена бороться с такой порчей документов. Метки ставятся иголкой в пластиковой карточке, автолюбители уверяют, что это специальные знаки для других инспекторов о том, как вести себя с этим человеком, готов ли он на взятку, знает ли законодательство и так далее. По словам Анатолия Чернова, в прошлом году за такую порчу водительского удостоверения был наказан один тагильский госавтоинспектор. Еще несколько инспекторов наказано в Екатеринбурге.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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