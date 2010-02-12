Командный состав Госавтоинспекции г. Нижний Тагил существенно помолодел
Большинство подразделений возглавили молодые сотрудники. Об этом рассказал нам начальник отдела ГИБДД УВД Нижнего Тагила Анатолий Чернов.
Официальное назначение его на эту должность состоялось, напомню, 31-го декабря. За полтора месяца в отделе произошли серьезные кадровые перестановки. Одним из требований к новым руководителям подразделений было уверенное владение компьютерной техникой. Что касается ожидаемой реформы МВД, то пока на местах ни о каких изменениях не известно. Будут ли сокращения в Госавтоинспекции в рамках реформы – до сих пор не ясно. При этом Анатолий Чернов отметил, что по нормативам, рассчитанным с учетом количества жителей города, размера автомобильного парка и числу прибывающих гостей, в Нижнем Тагиле должен быть организован полк дорожно-патрульной службы. Это более 500-сот инспекторов. На деле же сегодня надзор за дорожным движением осуществляют всего 165 сотрудников. Они обслуживают 698 дорог Нижнего Тагила и 2200 пригородных трасс. Об этом, а также о том, куда обращаться тагильским водителям, заметившим нарушения со стороны инспекторов и многом другом главный тагильский Госавтоинспектор Анатолий Чернов расскажет в эфире радио «Маяк-Нижний Тагил» 104,7 FM в субботу, 13-го февраля в 15.05.
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