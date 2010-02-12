Командный состав Госавтоинспекции г. Нижний Тагил существенно помолодел

Официальное назначение его на эту должность состоялось, напомню, 31-го декабря. За полтора месяца в отделе произошли серьезные кадровые перестановки. Одним из требований к новым руководителям подразделений было уверенное владение компьютерной техникой. Что касается ожидаемой реформы МВД, то пока на местах ни о каких изменениях не известно. Будут ли сокращения в Госавтоинспекции в рамках реформы – до сих пор не ясно. При этом Анатолий Чернов отметил, что по нормативам, рассчитанным с учетом количества жителей города, размера автомобильного парка и числу прибывающих гостей, в Нижнем Тагиле должен быть организован полк дорожно-патрульной службы. Это более 500-сот инспекторов. На деле же сегодня надзор за дорожным движением осуществляют всего 165 сотрудников. Они обслуживают 698 дорог Нижнего Тагила и 2200 пригородных трасс. Об этом, а также о том, куда обращаться тагильским водителям, заметившим нарушения со стороны инспекторов и многом другом главный тагильский Госавтоинспектор Анатолий Чернов расскажет в эфире радио «Маяк-Нижний Тагил» 104,7 FM в субботу, 13-го февраля в 15.05.