Лучших цветоводов и дворников сегодня наградили

Конкурсанты оценивались по двум номинациям – «Цветочная фантазия» и «Лучший по профессии». На конкурс цветоводов было подано почти 370 заявок. Победителей этих конкурсов награждали денежными призами и памятными подарками. Благодарственными письмами отмечены 26 коллективов. Самыми активными участниками конкурса цветоводов были признаны Людмила Застольская, Марина Красных, Нэля Орехова. А Зоя Романюк, самая заслуженная победительница, пожелала всем счастья, крепкого здоровья и посоветовала всем выращивать такие же цветы как у неё. За звание лучшего дворника боролись 43 претендента. Дипломы победителей и денежные призы в размере трёх тысяч вручили Тамаре Кузнецовой, Флюзу Юнусову и Светлане Белоноговой.