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Мэр г. Нижний Тагил Валентина Исаева встретилась с активом ветеранских организаций
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр г. Нижний Тагил Валентина Исаева встретилась с активом ветеранских организаций

12 февраля 2010, 17:04ОбществоArtem
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