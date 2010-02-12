Мэр г. Нижний Тагил Валентина Исаева встретилась с активом ветеранских организаций
12 февраля 2010, 17:04ОбществоArtem
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Главной темой для обсуждения стал план мероприятий по подготовке к празднованию 65-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Также ветераны рассказали мэру об основных проблемах, с которыми они сталкиваются сегодня. Поднимались на встрече и вопросы монетизации льгот, и тема военно-патриотического воспитания современной молодежи, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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