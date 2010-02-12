Мэр г. Нижний Тагил Валентина Исаева встретилась с активом ветеранских организаций

Также ветераны рассказали мэру об основных проблемах, с которыми они сталкиваются сегодня. Поднимались на встрече и вопросы монетизации льгот, и тема военно-патриотического воспитания современной молодежи, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.