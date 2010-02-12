«Мобильный статус» от компании «МОТИВ» поможет осуществить желания

А также это прекрасная возможность угадать, какой подарок нужен друзьям, родным, знакомым.

Именно в «Мобильном статусе» вы можете написать, что хотели бы видеть в качестве подарка к наступающим праздникам:

«Мечтаю о живых цветах»

Возможно, кто-то из ваших друзей или близких прочитает ваш «Мобильный статус» и решит осуществить вашу мечту.

Вы же, в свою очередь, можете читать Статусы своих друзей и знакомых и радовать их, исполняя загаданные ими желания!

Установить «Мобильный статус» себе на телефон очень просто, достаточно отправить SMS-сообщение с текстом Статуса, до 70 символов, на короткий номер 1043.

Чтобы прочитать «Мобильный статус» любого абонента компании «МОТИВ», наберите USSD-команду *104*104*номер абонента без +7 и 8#.

Стоимость установки, замены или проверки Статуса – всего лишь 10 копеек.