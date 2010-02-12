Нелегальных мигрантов ищут правоохранители на Урале
12 февраля 2010, 16:28ОбществоArtem
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В Свердловской области проходит операция “Нелегальный мигрант”.
Силовые ведомства уже проверили более 130 объектов строительства и торговли, сельскохозяйственные предприятия и жилой сектор. Оперативники выявили свыше 360 административных правонарушений. 3 разрешения на работу признали недействительными, 10 иностранцев отправили на родину в принудительном порядке. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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