Нелегальных мигрантов ищут правоохранители на Урале

Силовые ведомства уже проверили более 130 объектов строительства и торговли, сельскохозяйственные предприятия и жилой сектор. Оперативники выявили свыше 360 административных правонарушений. 3 разрешения на работу признали недействительными, 10 иностранцев отправили на родину в принудительном порядке. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей.