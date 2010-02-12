Организация дорожного движения на Старателе будет изменена

Главные старты Свердловской области пройдут на полигоне Старатель 14-го февраля. В этот день жителям поселка, а также гостям и участникам гонки стоит учитывать, что ориентировочно с 8-ми утра до 16-ти часов заезд на полигон будет осуществляться по улице Гагарина. Она на это время станет односторонней. А выезд будет организован по новой подъездной дороге, рассказали нам в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Будьте внимательны 14-го февраля с 8-ми до 16-ти часов.