Организация дорожного движения на Старателе будет изменена
12 февраля 2010, 17:44ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правда, всего на 1 день. Это связано с проведением массовой гонки «Лыжня России-2010».
Главные старты Свердловской области пройдут на полигоне Старатель 14-го февраля. В этот день жителям поселка, а также гостям и участникам гонки стоит учитывать, что ориентировочно с 8-ми утра до 16-ти часов заезд на полигон будет осуществляться по улице Гагарина. Она на это время станет односторонней. А выезд будет организован по новой подъездной дороге, рассказали нам в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Будьте внимательны 14-го февраля с 8-ми до 16-ти часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей