В г. Нижний Тагил следователи просят помочь очевидцев страшной аварии

В результате ДТП погибли пассажир иномарки и водитель и пассажир ВАЗа. Следственное управление Нижнего Тагила просит очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данного ДТП, обратиться по телефону 97-66-88