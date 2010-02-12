В г. Нижний Тагил следователи просят помочь очевидцев страшной аварии
12 февраля 2010, 17:24ОбществоArtem
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В пятницу, 5-го февраля, около 16 часов 40 минут в районе 15 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель автомобиля Хенде-Соната столкнулся с шедшим навстречу ВАЗ -21053.
В результате ДТП погибли пассажир иномарки и водитель и пассажир ВАЗа. Следственное управление Нижнего Тагила просит очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данного ДТП, обратиться по телефону 97-66-88
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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