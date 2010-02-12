В Нижний Тагил поступила вакцина от ветряной оспы

Ежегодно регистрируется по 2,5 тысячи случаев инфицирования. В основном это дети. Вспышки заболевания регистрируются в организованных коллективах, например в детских садах. Поэтому лучше всего привить ребёнка до того, как он начал посещать садик. Вакцинировать будут малышей, достигших 12-тимесячного возраста. 1-ая партия вакцины, поступившая в город, – это всего 800 доз. В то время как годовалых детей в нижнем Тагиле порядка 4-х тысяч. Поэтому в первую очередь прививать будут малышей из групп риска – с хроническими заболеваниями, или тех, кому предстоит операция по трансплантации. Также привьют тех, кто не в состоянии оплатит вакцину, ведь одна её доза стоит порядка 800-от рублей, отметила Ольга Котова. Прививки будут ставить в поликлиниках по месту жительства, после консультации у педиатра.