В поселке Уралец для детей открыли школу искусств

К юбилею Мэр Валентина Исаева инициировала ее реконструкцию. На призыв откликнулись более 20 тагильских компаний. Удалось заменить кровлю здания и провести полную внутреннюю отделку. На реконструкцию затрачено два миллиона рублей. Деньги шли не из городского бюджета, а от местных предпринимателей, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета. После новоселья в школе искусств 72 ребенка будут заниматься музыкой или живописью.