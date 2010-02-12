В поселке Уралец для детей открыли школу искусств
12 февраля 2010, 17:11ОбществоArtem
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В поселке Уралец для детей вновь открыли школу искусств. Ей осенью исполнится 35 лет.
К юбилею Мэр Валентина Исаева инициировала ее реконструкцию. На призыв откликнулись более 20 тагильских компаний. Удалось заменить кровлю здания и провести полную внутреннюю отделку. На реконструкцию затрачено два миллиона рублей. Деньги шли не из городского бюджета, а от местных предпринимателей, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета. После новоселья в школе искусств 72 ребенка будут заниматься музыкой или живописью.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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