В выходные будет стоять теплая погода
12 февраля 2010, 16:22ОбществоArtem
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Затишье сменилось умеренным юго-западным ветром, поэтому погода смягчилась.
Как сообщили Накануне.RU в свердловском Гидрометцентре, в выходные в Екатеринбурге будет стоять теплая погода. В субботу днём синоптики обещают -8,-10 градусов, в воскресенье -7,-9. Ночью существенного похолодания не ожидается, столбики термометров зафиксируют -12,-14 градусов. В субботу ожидается небольшой снег, а в воскресенье будет ясно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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