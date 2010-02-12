В выходные будет стоять теплая погода

Как сообщили Накануне.RU в свердловском Гидрометцентре, в выходные в Екатеринбурге будет стоять теплая погода. В субботу днём синоптики обещают -8,-10 градусов, в воскресенье -7,-9. Ночью существенного похолодания не ожидается, столбики термометров зафиксируют -12,-14 градусов. В субботу ожидается небольшой снег, а в воскресенье будет ясно.