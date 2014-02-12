Чемпион Формулы-1 решил заняться ралли-кроссом

Ожидается, что Вильнев официально объявит о своем переходе в ралли-кросс в четверг, 13 февраля. За какую-команду будет выступать экс-пилот Williams, BAR и Sauber, пока неизвестно.

Статус мирового первенства проводимый FIA чемпионат получил лишь с нынешнего года. Прежде все этапы проходили в Европе, из-за чего серия была строго континентальной. Титул чемпиона Европы по ралли-кроссу в 2012 и 2013 годах в старшем классе SuperCars доставался россиянину Тимуру Тимерзянову.