Чемпион Формулы-1 решил заняться ралли-кроссом
Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнев в сезоне-2014 будет выступать в чемпионате мира по ралли-кроссу, который проходит под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). Как сообщает Le Journal De Quebec, канадец выйдет на старт всех 12 этапов первенства.
Ожидается, что Вильнев официально объявит о своем переходе в ралли-кросс в четверг, 13 февраля. За какую-команду будет выступать экс-пилот Williams, BAR и Sauber, пока неизвестно.
Статус мирового первенства проводимый FIA чемпионат получил лишь с нынешнего года. Прежде все этапы проходили в Европе, из-за чего серия была строго континентальной. Титул чемпиона Европы по ралли-кроссу в 2012 и 2013 годах в старшем классе SuperCars доставался россиянину Тимуру Тимерзянову.
В мировом первенстве также примет участие чемпион WRC 2003 года норвежец Петтер Сольберг. Плюс ко всему, на втором этапе выступит действующий обладатель титула в британском туринговом чемпионате BTCC Эндрю Джордан. В 2013 году участником одного из этапов был девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб.