Область поддерживает развитие программы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле: глобальный контроль и все на виду

Напомним, почти год назад в Нижнем Тагиле началась работа по разработке и реализации проекта «Безопасный город». Многоэтапный проект рассчитан на три года, в которые предполагается протянуть порядка 200 км оптоволоконного кабеля, создать единый ситуационный сервер, установить и запустить не менее 1000 камер фото и видеофиксации и обучить персонал.

На последней конференции по итогам года начальник Нижнетагильского МВД Ибрагим Абдулкадыров рассказал журналистам, что работы выполнены на 60-70% и останавливаться сейчас нельзя. Дело в том, что завершены многие подготовительные работы, при этом запущены только 54 камеры. Они транслируют ситуацию в местах массового скопления людей 24 часа в сутки, позволяют четко видеть происходящее даже ночью и способны приблизить объекты.

Справа - Михаил Бородин

Во время сегодняшнего визита Михаил Бородин очень позитивно воспринял проделанную работу и уверенно заявил, что необходимо продолжать накапливать опыт и доводить начатое до конца.

Мы все являемся участниками дорожного движения – выступаем в роли водителя, пешехода. Всякий водитель, видя установленный знак видеофиксации, уже в какой-то степени совсем по-другому относится ко всем участникам дорожного движения. В части установки камер видеонаблюдения, я думаю, это только первый этап – установка в местах массового скопления граждан, далее - на подъездах жилых домов.

В Екатеринбурге, в районе Академический уже установлен ряд камер. И это позволяет развиваться району, ведь серьезных преступлений не происходит.

Со временем, если эта система будет работать успешно, не будет необходимости использовать пешие наряды полиции. В Америке, Англии, например, эта система введена и уже работает. Я думаю, что за этим будущее. И то, что для Нижнего Тагила это пилотный проект, и я надеюсь, что на этом город не остановится. Это почувствуют и граждане и полиция. Для любого человека главное – безопасность. Здесь можно использовать не только федеральные деньги и деньги области, но и заинтересованных предпринимателей.

Кстати, Тагил очень преобразился. Да, я заметил изменения. Я буду только приветствовать этот проект на всех уровнях. И даже можно задуматься, чтобы и Екатеринбург обеспечить камерами, -- прокомментировал Михаил Бородин.

Что касается Валерия Алешина, а именно его Департамент уполномочен по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности и правопорядка на территории Свердловской области, профилактики правонарушений, терроризма, наркомании, - он также не остался равнодушен к увиденному.

Чуть позже первые лица области, включая губернатора Евгения Куйвашева и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова отправились в центр мониторинга системы «Безопасный город». Здесь начальник отдела информационных технологий, связи и защиты информации ММУ МВД «Нижнетагильское» Александр Божко презентовал систему, отметив, что данные хранятся в течение 30 дней, что позволяет объем памяти в 640 терабайт. На вопрос губернатора, помогла ли система уже найти преступников, Александр ответил, что пока все запущено в тестовом режиме, но с большой уверенностью можно предположить, что проект оправдает ожидания. Далее делегация прошла на закрытое совещание, где, вероятно, и будет обсужден вопрос финансирования.

В целом, сложилось твердое представление, что данный проект будет поддержан областью как социально необходимый, и деньги на него будут выделены, но с учетом внебюджетных инвестиций. Напомним, открытый вопрос по поводу инвестирования возник на прошлой неделе, когда председатель правительства Денис Паслер назвал «Безопасный город» коммерческим и посоветовал вообще искать деньги вне бюджета.