Область поддерживает развитие программы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле: глобальный контроль и все на виду
Сегодня, 12 февраля, очень важный день для тагильчан, поскольку решается вопрос о финансировании проектов в рамках Комплексной программы развития города. Среди них и «Безопасный город», реализацию которого приехали оценить Михаил Бородин (начальник ГУ МВД России по Свердловской области), Валерий Алешин (директор Департамента административных органов Губернатора Свердловской области) и, конечно, сам губернатор Евгений Куйвашев.
Напомним, почти год назад в Нижнем Тагиле началась работа по разработке и реализации проекта «Безопасный город». Многоэтапный проект рассчитан на три года, в которые предполагается протянуть порядка 200 км оптоволоконного кабеля, создать единый ситуационный сервер, установить и запустить не менее 1000 камер фото и видеофиксации и обучить персонал.
На последней конференции по итогам года начальник Нижнетагильского МВД Ибрагим Абдулкадыров рассказал журналистам, что работы выполнены на 60-70% и останавливаться сейчас нельзя. Дело в том, что завершены многие подготовительные работы, при этом запущены только 54 камеры. Они транслируют ситуацию в местах массового скопления людей 24 часа в сутки, позволяют четко видеть происходящее даже ночью и способны приблизить объекты.
Справа - Михаил Бородин
Во время сегодняшнего визита Михаил Бородин очень позитивно воспринял проделанную работу и уверенно заявил, что необходимо продолжать накапливать опыт и доводить начатое до конца.
Мы все являемся участниками дорожного движения – выступаем в роли водителя, пешехода. Всякий водитель, видя установленный знак видеофиксации, уже в какой-то степени совсем по-другому относится ко всем участникам дорожного движения. В части установки камер видеонаблюдения, я думаю, это только первый этап – установка в местах массового скопления граждан, далее - на подъездах жилых домов.
В Екатеринбурге, в районе Академический уже установлен ряд камер. И это позволяет развиваться району, ведь серьезных преступлений не происходит.
Со временем, если эта система будет работать успешно, не будет необходимости использовать пешие наряды полиции. В Америке, Англии, например, эта система введена и уже работает. Я думаю, что за этим будущее. И то, что для Нижнего Тагила это пилотный проект, и я надеюсь, что на этом город не остановится. Это почувствуют и граждане и полиция. Для любого человека главное – безопасность. Здесь можно использовать не только федеральные деньги и деньги области, но и заинтересованных предпринимателей.
Кстати, Тагил очень преобразился. Да, я заметил изменения. Я буду только приветствовать этот проект на всех уровнях. И даже можно задуматься, чтобы и Екатеринбург обеспечить камерами, -- прокомментировал Михаил Бородин.
Что касается Валерия Алешина, а именно его Департамент уполномочен по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности и правопорядка на территории Свердловской области, профилактики правонарушений, терроризма, наркомании, - он также не остался равнодушен к увиденному.
Чуть позже первые лица области, включая губернатора Евгения Куйвашева и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова отправились в центр мониторинга системы «Безопасный город». Здесь начальник отдела информационных технологий, связи и защиты информации ММУ МВД «Нижнетагильское» Александр Божко презентовал систему, отметив, что данные хранятся в течение 30 дней, что позволяет объем памяти в 640 терабайт. На вопрос губернатора, помогла ли система уже найти преступников, Александр ответил, что пока все запущено в тестовом режиме, но с большой уверенностью можно предположить, что проект оправдает ожидания. Далее делегация прошла на закрытое совещание, где, вероятно, и будет обсужден вопрос финансирования.
В целом, сложилось твердое представление, что данный проект будет поддержан областью как социально необходимый, и деньги на него будут выделены, но с учетом внебюджетных инвестиций. Напомним, открытый вопрос по поводу инвестирования возник на прошлой неделе, когда председатель правительства Денис Паслер назвал «Безопасный город» коммерческим и посоветовал вообще искать деньги вне бюджета.
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