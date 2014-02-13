Появились певрые фотографии `горячего` хэтча Audi S1 quattro

Внешне спортивный S1 отличается от повседневной А1 более агрессивным лицом, пухлым обвесом, антикрылом над задним стеклом и диффузором заднего бампера со сдвоенными выхлопными трубами, колесами 215/40R17 (опционально предлагается размерность 225/35R18). Подвеска модифицирована. Под капотом расположен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 370Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Полный привод впервые установлен на такой субкомпактный хэтчбек. Сотню S1 набирает всего за 5,8 секунды, при этом средний расход топлива составляет 7,0 л/100 км.