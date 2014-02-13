Появились певрые фотографии `горячего` хэтча Audi S1 quattro
13 февраля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Премьерный показ нового Audi S1 quattro состоится в начале марта на Женевском автомобильном салоне.Заряженная версия S1 сделана на базе обновленного Audi A1 Sportback.
Внешне спортивный S1 отличается от повседневной А1 более агрессивным лицом, пухлым обвесом, антикрылом над задним стеклом и диффузором заднего бампера со сдвоенными выхлопными трубами, колесами 215/40R17 (опционально предлагается размерность 225/35R18). Подвеска модифицирована. Под капотом расположен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 370Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Полный привод впервые установлен на такой субкомпактный хэтчбек. Сотню S1 набирает всего за 5,8 секунды, при этом средний расход топлива составляет 7,0 л/100 км.
В Германии хэтчбек появится к лету 2014 года. Стоимость определена €29,950 и €30,800 в зависимости от количества дверей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей