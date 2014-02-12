Сергей Носов намерен каждую неделю проверять ход модернизации системы теплоснабжения Нижнего Тагила

Генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром» Виктор Семенов заявил, что целями программы по разработке схемы теплоснабжения являются создание стратегии развития системы теплоснабжения города на 2013-2029 годы, формирование инвестиционных программ развития самой системы и теплоисточников, осуществление единой технической политики ее совершенствования и оптимизации с учетом других программ городского хозяйства.

По его словам, в настоящее время заканчивается первый из одиннадцати этапов – анализ существующего положения в данной сфере. Работа началась только в прошлом сентябре, но уже к новому году дала положительный результат. Как отметил Виктор Семенов, после данных институтом начальных рекомендаций на Тагилэнерго добились экономии 75 млн руб.

На совещании были озвучены проблемы, связанные с задержкой передачи данных, необходимых институту для проведения точного анализа, от ряда тагильских предприятий.

Недостаточно эффективное теплоснабжение – это городская проблема. Проблема не того или иного предприятия, а всех тагильчан. Без анализа ситуации невозможно управление ни предприятием, ни городом. А без программы, разработанной научными институтами, никакие инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения не привлечешь. Я буду проверять каждую неделю, как осуществляется выполнение поручения заявил Сергей Носов.

На следующем этапе разработки предстоит создать электронную модель системы теплоснабжения. Первый этап занял пять месяцев.