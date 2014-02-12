Сергей Носов: «Нужно знать, в каких условиях существуют трудовые мигранты»

Участники совещания ознакомились также с анкетами соотечественников, представленными на участие в программе по добровольному переселению бывших граждан СССР в Свердловскую область.

В 2014 году квота на привлечение иностранных работников в Свердловской области составила 40 487 человек. Заявку на трудовых мигрантов из 64 стран подали 990 предприятий. В Нижнем Тагиле таких организаций оказалось чуть больше сорока, на них заняты 687 переселенцев.

Нет необходимости повышать квоты на привлечение иностранных работников, пока у нас нет понимания в каких условиях живут и работают эти люди и как они будут адаптироваться в новой для себя среде, - отметил Сергей Носов. – Необходимо спрашивать с контрагентов, насколько они готовы к принятию граждан из-за рубежа и в каких условиях существуют уже приехавшие работники.

Аналогичные вопросы возникли у Главы города и относительно реализации рассчитанной на 2013-2020 годы областной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Сергея Носова в первую очередь интересовало, где будут работать, учиться и на какие средства жить соискатели российского гражданства вместе со своими семьями.

В настоящее время мы только констатируем факт появления в городе участников данной программы, поэтому считаю правильным разработать документальную базу и ясные критерии контроля за такими мигрантами. Если установленные муниципалитетом правила будут нарушены в течение года, у нас будут все основания рекомендовать отказать таким переселенцам в предоставлении вида на жительство и работы, - сказал Сергей Носов.

Глава города поручил экономическому управлению Администрации города проработать вопрос до конца февраля, чтобы обсудить результаты в первой половине марта.

Вполне закономерно, что самым популярным видом бизнеса является розничная торговля. Для того, чтобы открыть свой магазин, нужно совсем немного - найти помещение, купить торговые стеллажи нужной конфигурации, заключить договор с поставщиками. Впрочем, главное - это угадать запросы покупателей, в противном случае можно попросту разориться, не сумев ничего продать. Хотя первоначальный вклад с такое дело невысок и в случае неудачи можно попробовать изменить торговую стратегию.