Сколько денег область даст Тагилу, станет ясно через 2 недели – заседание Президиума правительства (ФОТО)

Программа комплексного развития города Нижний Тагил - это новый шаг, причем эффективный. Нижний Тагил существенно отставал от других территорий в плане социального развития, в том числе по дорогам и жилищному строительству, экологии, водоочистке, строительству детских садов, ремонтам дворов, обеспечению общественной безопасности – то есть то, от чего зависит качество жизни тагильчан. Отсюда и несколько проектов в рамках программы, и были выделены беспрецедентные средства – 4,3 миллиарда рублей (это без учета кредита и субсидий, общая сумма выделенных средств в 2013 года составила более 7 миллиардов рублей – прим. ред.).

Губернатор отметил хорошую работу административной команды Нижнего Тагила, явный сдвиг в позитивном направлении, который подтвердил отзывами тагильчан. Однако сходу дал понять, что запланировано для города только полтора миллиарда. Причем открыто заявил, что федеральные и региональные средства должны перестать быть единственным источником инвестирования и что пора выходить на современный уровень привлечения средств вне бюджета.

Естественно, перед Главой Нижнего Тагила Сергеем Носов встала задача не только убедить Президиум, что все средства, которые получил город в 2013 году были эффективно использованы, но и показать, где и каким образом удалось сэкономить, а также доказать, что город уже активно привлекает на проекты деньги инвесторов. В ходе отчета Сергей Константинович предложил ряд инициатив, которой весьма положительно отразились на исходе мероприятия. Вот некоторые из них:

В целом Глава отметил повышение эффективности в использовании бюджетных средств, в кратчайшие сроки удалось разработать проектно-сметную документацию, провести конкурсы – поэтому крайне важны последующие шаги, чтобы стабилизировать ситуацию. Сергей Константинович также отметил, что работа 2013-го года была бы невозможна без поддержки Президента страны и региональных властей.

В итоге Евгений Куйвашев поставил задачу перед министрами детально изучить предложения Сергея Носова и дать решения. Итоговая сумма инвестиций из области в Тагил сегодня не была названа, а от конкретных комментариев по этому поводу губернатор отказался. Тем не менее, видно, что правительство Свердловской области позитивно настроено в плане нашего города, так что вероятность увеличения средств не исключена. Губернатор также добавил, что сохраняется возможность получить субсидии. Напомним, в прошлом году субсидии принесли городу 2 миллиарда рублей – как сложится ситуация в 2014 году, пока неизвестно.