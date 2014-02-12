В 2014 году в России появятся шесть новинок от Skoda
12 февраля 2014, 06:30ОбществоРОман БОТов
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Чешская автомобильная компания Skoda планирует дополнить российский рынок шестью своими новинками.Уже в марте покупателям станет доступна заряженная 220-сильная Octavia RS. Вслед на горячим автомобилем, уже в апреле, Skoda намерена представить бюджетный лифтбэк Rapid, сборка которого уже налаживается на заводе в Калуге.
Летний сезон не станет для Skoda передышкой. В автосалонах появится универсал повышенной проходимости Octavia Scout.
А к концу года в продажу должны поступить новые Fabia и Rapid Spaceback.
Напомним, что в начале февраля Skoda объявила цены на обновленный кроссовер Yeti и на универсал Octavia Combi.
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