В детской поликлинике № 5 появился тренажер для реабилитации детей с ДЦП

Как сообщает Департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, легендарный изобретатель тренажера Юхан Артурович Гросс специально приехал в Нижний Тагил для установки тренажера и проведения мастер-класса для инструкторов больницы. Также Юхан Гросс представил специальные методические рекомендации по использованию тренажера.

Тренажер Гросса представляет собой подвесную систему, находясь в которой ребенок может ходить, прыгать, приседать и выполнять множество других физических упражнений, которые он в обычной жизни сделать не может. Тренажер обеспечивает вертикальное положение тела даже у больных с тяжелыми нарушениями функций опopно-двигательного аппарата.

В ходе мастер-класса Юхан Гросс провел занятия с детьми с ограниченными возможностями. Дети с удовольствием выполняли упражнения, находясь в тренажере. Каждому Юхан Артурович подбирал свой комплекс упражнений в зависимости от физического состояния ребенка.

Приобретение тренажера Гросса осуществлено в рамках масштабной программы «ЕВРАЗ – детям». В ноябре 2013 года компания направила средства на приобретение необходимого спортивного оборудования в кабинеты лечебной физкультуры ЦГБ № 5. В больнице появились гидромассажная система «San Fatura», массажер для стоп «Murataka», массажные мячи, гимнастические скамейки, мягкие спортивные модули. Специально для старта нового направления реабилитации «Акватерапия» были улучшены условия в бассейне, приобретены специальные аквапалки, гантели для аэробики, доски и пояса для плавания, ласты.

В 2014 году благотворительный фонд ЕВРАЗа продолжит сотрудничество с медиками детской поликлиники № 5. Уже выделены средства на приобретение мобильного осушителя для бассейна.