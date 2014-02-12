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В детской поликлинике № 5 появился тренажер для реабилитации детей с ДЦП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В детской поликлинике № 5 появился тренажер для реабилитации детей с ДЦП

12 февраля 2014, 11:05ОбществоПавел Сидоренко
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