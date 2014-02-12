В Европе Cadillac оставит купе ATS без мотора V6

Купе ATS будет оснащаться двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 276 лошадиных сил, которая способна работать в паре как шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом». Модель доступна в модификациях с задним и полным приводом. В США двухдверка также предлагается с 3,6-литровым V6 мощностью 325 сил.

Cadillac ATS Coupe доступен со светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, системой предупреждения фронтальных столкновений, адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, дифференциалом повышенного трения, а также мультимедийной системой CUE с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, точкой доступа Wi-Fi и голосовым управлением Siri Eyes Free.